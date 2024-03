Ambasciata in Algeria snellisce procedure di legalizzazione

(ANSAmed) - ALGERI, 04 MAR - L'ambasciata d'Italia in Algeria ha annunciato una nuova procedura per il servizio dedicato alle legalizzazioni, che sarà disponibile nelle prossime settimane attraverso la rete dei centri consolari italiani nel Paese nordafricano. L'annuncio è avvenuto oggi durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro per i servizi consolari dell'ambasciata d'Italia in Algeria ad Hassi Messaoud, la più grande città petrolifera algerina.Attraverso un rafforzamento della collaborazione con la società Vfs Global, e a partire dalle prossime settimane, l'utenza potrà richiedere la legalizzazione della propria documentazione non solo ad Algeri ma anche in tutto il territorio nazionale algerino attraverso i 6 centri operativi a Orano, Annaba, Costantina, Ghardaia, Adrar e Hassi Messaoud. Si tratta di una importante innovazione volta ad agevolare l'utenza con un notevole risparmio di risorse e tempo. Al momento, infatti, il servizio può essere erogato solo in presenza allo sportello consolare ad Algeri. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA