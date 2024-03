Parigi 2024: è polemica sul villaggio saudita agli Invalides

PARIGI - Polemica sul governo e la gestione delle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo che si è diffusa la voce a Parigi della possibilità che la Francia ospiti, per il periodo di Parigi 2024, una sorta di "villaggio olimpico saudita" agli Invalides, un luogo simbolico della storia e della memoria francese. Secondo quanto si è appreso, il ministero delle Forze armate sta studiano la fattibilità del progetto ma l'opposizione di destra insorge. "Esiste un progetto che è stato depositato - ha riferito il ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu -, molti paesi sono alla ricerca di siti per le delegazioni dei loro paesi e per gli atleti. La decisione non è stata ancora presa. L'Arabia Saudita ha accettato di rispettare le misure di sicurezza e di finanziamento del sito degli Invalides, museo delle Forze armate". Il ministro ha ricordato che Ryad è "un partner importante nella difesa" ed ha esortato a "considerare con benevolenza la richiesta saudita che potrebbe portare ad operazioni di mecenatismo".



A destra, la deputata Républicains Nathalie Serre, membro della commissione Difesa all'Assemblée Nationale, contesta il progetto, che potrebbe vedere un "villaggio saudita" insediato a pochi metri dalla tomba di Napoleone a partire dal 10 maggio per almeno 4 mesi: "l'Arabia Saudita - dice la deputata - pone un problema specifico sul rispetto dei diritti umani, ma il problema si sarebbe posto anche se si fosse trattato del villaggio danese o canadese. Ci sono cose che non si possono vendere, monetizzare, e gli Invalides secondo me fanno parte di questa categoria".





