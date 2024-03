ANSAmed - Agenda settimanale dal 4 al 10 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 1 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 4 al 10 marzo: LUNEDI 4 MARZO BRUXELLES - Ue, consiglio "Giustizia e affari interni" (anche domani).KUÇOVA (Albania) - Inaugurazione di un sito militare Nato su un'ex base comunista.NAZIONI UNITE (Stati Uniti) - Riunione dell'Assemblea generale sull'UNRWA.MARTEDI' 5 MARZO AMMAN - Al via la Jordan International Food Exhibition, la fiera alimentare internazionale (fino al 9).MERCOLEDI' 6 MARZO Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 7 MARZO MADRID - Scadenza per il Partito Socialista e i partiti catalani pro-indipendenza per concordare il testo di una legge di amnistia.GEDDA - Gran Premio dell'Arabia Saudita.PARIGI - Forum globale per l'edilizia e il clima co-organizzato dall'Unep e dal governo francese (fino all'8).PARIGI - Ocse, pubblica la prima edizione del suo Global Debt Report, il Rapporto sul debito globale 2024.VENERDI' 8 MARZO MONDO - Giornata internazionale della donna.SAINT-DENIS - Giochi Olimpici-2024: conferenza stampa del Cio e di Parigi-2024.MADRID - Manifestazione per la Giornata internazionale dei diritti della donna SABATO 9 MARZO Nessun evento da segnalare DOMENICA 10 MARZO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA