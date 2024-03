Al via infomigranti.org, sito sui servizi in Italia

ROMA - E' nato informigranti.org, un sito web rivolto a migranti, richiedenti asilo e rifugiati che si trovano in Italia e che raccoglie informazioni utili per aiutarli a capire come funzionano i principali servizi su lavoro, salute, studio e pratiche burocratiche.



Realizzato da Cisp (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli) in collaborazione con Access Point, infomigranti.org raccoglie domande frequenti e risposte semplici ma complete sugli argomenti principali di ognuno dei temi trattati. Ad arricchire il contenuto, anche alcune informazioni introduttive che facilitano la comprensione dei valori democratici alla base dei servizi; una pagina con alcune guide utili; un vocabolario di parole chiave; e collegamenti esterni ai siti di altri enti a cui rivolgersi per chiedere assistenza e informazioni ulteriori.



L'intero sito web è stato pensato in italiano - precisa il Cisp - così da favorire la comprensione e l'esercizio dei termini specifici usati nei diversi ambiti della vita quotidiana italiana e della sua burocrazia. Infomigranti.org - sottolinea ancora l'ong - è stato ideato per tutelare alcuni gruppi vulnerabili che vivono in Italia e, attraverso la conoscenza di informazioni utili per la vita di tutti i giorni, promuovere la loro capacità di affermare i propri diritti, agire da cittadini responsabili, sentirsi meno soli e più tutelati. Il sito è stato realizzato nell'ambito del progetto "La terra degli Arii: gli Afghani e la Rete degli Interventi Inclusivi", finanziato al Cisp dalla Regione Lazio e con il contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA