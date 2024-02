Libia: terminato incontro a Tunisi tra le 'due camere'

TUNISI - E' terminata con un comunicato la riunione a Tunisi tra un gruppo di rappresentanti del parlamento dell'Est (Hor) e dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli per "discutere dei meccanismi per risolvere lo stallo politico e cercare visioni comuni, per arrivare alla formazione di un nuovo governo unificato che dovrà organizzare le prossime elezioni". Lo riferisce il sito d'informazione libico Fawaselmedia sottolineando il fatto che l'iniziativa interamente libica non abbia avuto l'endorsement ufficiale delle autorità tunisine.



Secondo la stessa fonte, al termine dell'incontro che i partecipanti hanno definito consultivo, i membri delle due camere hanno annunciato di aver raggiunto un accordo che prevede innanzitutto la necessità di impegnarsi ad attuare le leggi elettorali definite attraverso il Comitato misto (6+6). Le parti hanno poi sottolineato l'urgente necessità di formare un nuovo governo nazionale che si impegni a garantire il diritto elettorale, come indicato nelle leggi elettorali approvate. E l'importanza di mantenere la titolarità libica del processo politico, con il capo del nuovo governo che dovrà essere selezionato tramite "un processo trasparente ed equo basato sulla roadmap presentata dal Comitato 6+6, con il consenso delle due camere e sotto l'egida delle Nazioni Unite". E' stata inoltre sollecitata l'Alta commissione elettorale nazionale ad avviare l'attuazione delle leggi elettorali e a comunicare la data delle elezioni.



Secondo l'accordo raggiunto il prossimo governo unificato dovrà stabilire controlli e leggi vincolanti al fine di combattere l'accentramento del potere a Tripoli, sostenere le autorità locali e garantire che gli stanziamenti siano diretti ai comuni e ai governatorati. Infine, è stato deciso di istituire un comitato di follow-up composto da membri delle due istituzioni per coordinare la comunicazione a livello locale e internazionale al fine di implementare gli accordi raggiunti, con l'obbligo per il comitato di presentare il suo primo rapporto entro un mese ai membri delle due istituzioni. Secondo fonti locali tuttavia l'incontro di Tunisi non avrà risultati tangibili, anche il numero di partecipanti, una sessantina in totale lo testimonierebbe.





