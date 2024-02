Hamas, spari a Gaza rischiano di far saltare i negoziati

(ANSAmed) - ROMA, 29 FEB - Hamas ha avvertito che gli spari contro i palestinesi in fila per gli aiuti a Gaza potrebbe portare al fallimento dei colloqui per la tregua e per la liberazione degli ostaggi. "I negoziati condotti dalla leadership del movimento non sono un processo aperto a scapito del sangue del nostro popolo", si legge nel comunicato, che Reuters riporta sul suo sito, nel quale si afferma che Israele sarebbe responsabile di qualsiasi fallimento dei colloqui.(ANSAmed).

