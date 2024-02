ROMA - Il Kuwait terrà elezioni parlamentari lampo il 4 aprile, in coincidenza con gli ultimi 10 giorni del mese sacro del Ramadan. Lo scrive il quotidiano emiratino The National.



"Il Gabinetto ha approvato una bozza di decreto dell'emiro che invita gli elettori a eleggere l'Assemblea nazionale giovedì 4 aprile", ha dichiarato il portavoce del governo Amer Al Ajmi.



La registrazione dei candidati inizierà il 4 marzo, ha aggiunto.



L'emiro del Kuwait, lo sceicco Meshal Al Ahmad, ha emesso un decreto di scioglimento del Parlamento all'inizio del mese, dopo una disputa sui commenti fatti all'Assemblea nazionale dal deputato Abdul Karim Al Kandari, considerati offensivi nei confronti del sovrano.



Lo sceicco Meshal, in precedenza principe ereditario, è diventato emiro dopo la morte del suo predecessore e fratellastro sceicco Nawaf a dicembre.



Lo scioglimento dell'assemblea è avvenuto nel contesto di una prolungata situazione di stallo politico che ha impedito al Parlamento di approvare riforme per diversificare l'economia del Kuwait, mentre il deficit di bilancio e i bassi investimenti stranieri hanno aumentato la frustrazione dei cittadini.



L'Assemblea nazionale è stata sciolta due volte dal dicembre 2020 e un'elezione è stata annullata, il che significa che i kuwaitiani si recheranno alle urne per la quarta volta in quattro anni. Gli osservatori però temono una bassa affluenza ai seggi soprattutto perché il voto si terrà durante il mese sacro del Ramadan.



Secondo la Costituzione del Kuwait, le elezioni devono svolgersi entro due mesi dallo scioglimento del Parlamento.

