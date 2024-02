In Israele al via le elezioni municipali, urne per soldati nella Striscia

TEL AVIV - Oltre sette milioni di israeliani si recano oggi alle urne per partecipare alle elezioni municipali. Lo svolgimento del voto in una situazione di guerra in corso a Gaza e al confine con il Libano "è una dimostrazione della solidità del sistema democratico di Israele", ha affermato il ministro degli Interni Moshe Arbel.



Urne elettorali sono state disposte nei giorni scorsi nella Striscia di Gaza per consentire ai militari di votare. Non si vota invece nella città di frontiera col Libano di Kiryat Shmona, esposta a continui bombardamenti degli Hezbollah, ed in altre località ritenute a rischio al confine nord di Israele e nelle vicinanze della Striscia di Gaza. In quelle località le elezioni municipali si svolgeranno a novembre.





