Tunisia: familiari degli oppositori detenuti, 'liberateli'

(ANSAmed) - TUNISI, 22 FEB - Le famiglie degli oppositori detenuti da un anno in Tunisia con l'accusa di "complotto" contro lo Stato, alcuni dei quali sono in sciopero della fame da oltre 10 giorni, hanno chiesto alle autorità di rimetterli in libertà.Dal febbraio 2023, più di 20 oppositori, uomini d'affari, giornalisti e altre personalità sono stati arrestati in Tunisia, con l'accusa di "cospirazione contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato". Nel corso di una conferenza stampa organizzata dal coordinamento delle famiglie dei detenuti politici nella sede del partito di opposizione Al Joumhouri a Tunisi, i familiari hanno ricordato che i loro cari non sono stati ancora ascoltati - tranne una volta al momento del loro arresto - da un giudice istruttore. "Sono in carcere da un anno senza aver commesso alcun crimine e senza un'accusa, è una detenzione arbitraria e un crimine contro l'umanità", ha dichiarato Ezzedine Hazgui, padre dell'oppositore incarcerato Jawhar Ben Mbarek. (ANSAmed).

