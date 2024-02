Ben Gvir vuole limitare il traffico dei palestinesi

TEL AVIV - In seguito all'attentato palestinese avvenuto oggi nelle vicinanze della citta'-colonia di Maaleh Adumim - in cui un israeliano e' stato ucciso ed altri sono stati feriti -, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha anticipato che occorre limitare la liberta' di spostamento dei palestinesi in Cisgiordania. ''Il diritto dei cittadini di Israele di restare in vita prevale sulla liberta' di spostamento dei residenti nell'Autorita' palestinese'', ha affermato su X. ''E' gia' da un anno che lo vado dicendo ovunque. Bisogna erigere per loro sempre piu' posti di blocchi e chiudere loro vie di transito nelle strade dell'Autorita' palestinese. Dobbiamo rivedere tutto il nostro approccio''.



Ben Gvir ha aggiunto che il bilancio delle vittime israeliane avrebbe potuto essere molto piu' elevato se sul posto non ci fossero stati israeliani armati, in grado di reagire immediatamente. Impegnato da mesi a distribuire armi ai civili israeliani, Ben Gvir ha rilevato che ''se non ci fossero state quelle armi, oggi i terroristi avrebbero proseguito imperterriti lo spargimento di sangue''.

