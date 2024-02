Parte la missione Ue nel Mar Rosso Aspides, l'Italia al comando

(ANSAmed) - BRUXELLES, 20 FEB - Colpita ma non affondata, l'ultima vittima degli Houthi nelle acque del Mar Rosso è la portarinfuse Rubymar, battente bandiera del Belize e registrata nel Regno Unito. Una sorte toccata dal 19 novembre in poi a oltre due dozzine di mercantili occidentali. E che ora, con l'assenso dei capi delle diplomazie, l'Europa punta a contrastare dando il via alla sua missione Aspides. A un mese e mezzo dai primi annunci, l'operazione militare europea guidata in mare dall'Italia e a terra dalla Grecia è pronta a fare da scudo - come nelle prerogative del suo nome greco di battesimo - alle navi commerciali dei Ventisette, proteggendole dagli attacchi sferrati dai ribelli sostenuti dall'Iran con missili telecomandati, droni e barchini. A guidare le forze sarà il contrammiraglio italiano Stefano Costantino e a ospitarle il cacciatorpediniere Caio Duilio. Un'azione che, nelle parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mette in evidenza l'impegno dell'Italia "in prima linea". E che, gli ha fatto eco il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è resa "necessaria" davanti a una "guerra ibrida che sta creando uno svantaggio competitivo per l'Occidente".Attiva su un ampio tratto di mare che si estende dal canale di Suez allo stretto di Bab el-Mandeb, Aspides ha il suo quartier generale nella città greca di Larissa. A guidarla a livello tattico sarà però il cacciatorpediniere della Marina Militare italiana, sotto il comando di Costantino - alla guida di operazioni nazionali e internazionali da ormai vent'anni -, già in zona da inizio febbraio ed equipaggiato con tre cannoni, due mitragliere, un sistema missilistico antiaereo capace di coprire distanze fino a 120 chilometri, due lanciarazzi, due lanciasiluri antisommergibile e un elicottero. La sua squadra, corposa e armata, può già contare sulla fregata tedesca Hessen, salpata l'8 febbraio per il Mar Rosso con un equipaggio di circa 240 uomini, sulla belga Marie-Louise, e su una nave francese che Parigi è pronta a mettere a disposizione tra quelle già presenti nelle acque strette fra Asia e Africa, dove transita quasi il 15% del commercio marittimo globale. Le forze italiane - presenti nel Mar Rosso anche con la fregata Martinengo, che ha da poco assunto il comando della missione europea antipirateria Atalanta - restano poi in attesa di rinforzi anche dagli altri Paesi che partecipano all'operazione gemella Agenor nelle acque del Golfo Arabico: Grecia, Portogallo, Danimarca e Paesi Bassi.Mentre Irlanda e Spagna hanno già fatto sapere che non invieranno né navi né uomini.Il Caio Duilio e le sue fregate saranno in uno stato di allerta permanente, pronti a rispondere agli attacchi lanciati in rappresaglia alla guerra a Gaza, senza però poter colpire obiettivi a terra contro le posizioni dei ribelli nello Yemen.Tra "poche settimane", quando Aspides sarà pienamente operativa, il suo mandato - a differenza delle operazioni messe in campo da Stati Uniti e Regno Unito - sarà del resto strettamente difensivo, con compiti di sorveglianza e pattugliamento a protezione dei mercantili Ue in transito. "Un'azione coraggiosa", nella visione dell'Alto rappresentante Josep Borrell, tesa a "proteggere gli interessi commerciali e di sicurezza dell'Ue". Ma che, oltre alla risposta alle crisi, segna "un altro importante passo verso la difesa comune", ha evidenziato Tajani a margine della riunione con gli omologhi Ue.Un piano futuro invocato con sempre più forza anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ormai fresca di ricandidatura. (ANSAmed).

