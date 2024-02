Il leader del partito islamico tunisino in sciopero della fame in carcere

TUNISI - Il leader storico del partito islamico tunisino Ennahda, nonché ex presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, in carcere dall'aprile 2023, "ha deciso di iniziare uno sciopero della fame in solidarieta'" con i compagni di prigionia che rifiutano anche loro il cibo", scrive Ennahdha in una nota. Lo sciopero mira "a sostenere tutti gli oppositori politici nelle varie carceri" tunisine, si legge ancora nella nota.



Sei personalità politiche sono in carcere da oltre un anno con l'accusa di "complotto contro la sicurezza dello Stato". Tra di loro ci sono Jawouar Ben Mbarek e Issam Chebbi, del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che sono in sciopero della fame da otto giorni per chiedere di essere liberati e di "porre fine a tutti i procedimenti legali contro tutti i politici e gli attivisti della società civile".



All'inizio di febbraio, Ghannouchi, rivale politico del presidente Kais Saied, è stato condannato a tre anni di carcere per finanziamenti "esteri" illegali ad Ennhadha. Il 15 maggio 2023 era già stato condannato a un anno di carcere per "apologia di terrorismo" nell'ambito di un altro fascicolo, pena aumentata a 15 mesi in appello lo scorso ottobre.





