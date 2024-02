Spagna, appello vicepremier a manifestare in appoggio alla Palestina

MADRID - La leader di Sumar e vicepresidente del governo, Yolanda Diaz, ha fatto appello a partecipare alla manifestazione convocata per sabato a Madrid, alla quale sarà presente assieme ai ministri della sua formazione, per appoggiare il popolo palestinese e a favore di sanzioni a Israele accusato di "violare" i diritti umani.



"In Palestina si sta violando la legalità internazionale, si stanno violando i diritti umani, si stanno assassinando bambini. Dobbiamo fare moltissimo di più da parte del nostro Paese e della comunità internazionale", sostiene Diaz in un messaggio su X in cui chiede di "inondare" le strade di Madrid in segno di solidarietà alla Palestina.



La 'marcia per la libertà per la Palestina' è stata indetta da una trentina di organizzazioni fra le quali, a parte Sumar e Izquierda Unida, i sindacati Ugt e Comisiones Obreras, perché "l'opinione della maggioranza degli spagnoli si rifletta nella piazza" e il governo di Pedro Sanchez, continui a "fare passi per frenare la mattanza a Gaza", si legge in una nota. Fra le Ong che saranno presenti, Amnesty International e la Commissione spagnola di aiuto ai rifugiati (Cear).



La vicepremier per il Lavoro Yolanda Diaz ha annunciato due giorni fa un viaggio in Palestina, invitata dal suo omologo Nastri Abu Jaish, e del quale non è stata fissata ancora la data. Tuttavia, il ministro per gli Affari esteri, José Manuel Albares, ha chiarito che il suo dipartimento non sta preparando nessuna missione della Diaz in Palestina.





