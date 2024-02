Onu, situazione di stallo in Libia minaccia il futuro del paese

ROMA - "I progressi verso elezioni credibili in Libia sono impossibili senza un accordo tra i principali attori politici, e la persistente situazione di stallo minaccia il futuro del paese". E' quanto ha dichiarato l'inviato delle Nazioni Unite per il paese nordafricano, Abdoulaye Bathily, al Consiglio di sicurezza. I leader politici "devono mettere da parte i loro interessi personali, negoziare in buona fede e raggiungere un accordo su un governo unificato, garantendo al contempo che si svolgano elezioni nazionali per evitare che il governo scivoli verso la disintegrazione", ha aggiunto. "Faccio appello al loro senso del dovere morale di negoziare e scendere a compromessi per ripristinare la dignità della loro patria", ha detto ancora Bathily, aggiungendo che "la loro riluttanza a farlo mette in discussione non solo il loro impegno per le elezioni, ma anche per l'unità e il futuro del loro Paese, per il quale dovrebbero essere ritenuti responsabili".



Secondo l'Onu, la Libia rimane impantanata in una profonda crisi dopo il rinvio delle elezioni nazionali, originariamente previste per dicembre 2021. Ad aumentare la complessità c'è la realtà di due amministrazioni rivali, con il Governo di Unità Nazionale, riconosciuto a livello internazionale con sede a Tripoli e il Governo di Stabilità Nazionale a est. Nel novembre 2023, nel tentativo di sbloccare l'impasse, il rappresentante speciale Bathily aveva invitato al dialogo i leader delle cinque principali istituzioni esistenti: il governo di unità nazionale, la Camera dei rappresentanti, l'Alto Consiglio di Stato, l'esercito nazionale libico e il Consiglio di presidenza. "Ho fatto appello alla loro saggezza", ha detto, aggiungendo, tuttavia, che nessuno di loro si è mosso dalla sua posizione originale. "Tutti continuano ad articolare le precondizioni per la loro partecipazione al dialogo come un modo per mantenere lo status quo", ha concluso Bathily.





