(ANSAmed) - MOSCA, 16 FEB - La Russia ha invitato 14 fazioni palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad Islamica, a prendere parte a una conferenza intrapalestinese che si terrà a Mosca dal 29 febbraio al 2 marzo. Lo ha detto l'inviato speciale per il Medio Oriente Mikhail Bogdanov, citato dall'agenzia Tass."Abbiamo invitato tutti i rappresentanti palestinesi, tutte le forze politiche che sono presenti nei diversi Paesi della regione, compresi la Siria e il Libano", ha spiegato Bogdanov.La maggior parte, ha aggiunto, "sono affiliate all'Organizzazione per la liberazione della Palestina, ma vi sono anche alcune organizzazioni che non vi hanno ancora aderito, Hamas e la Jihad Islamica", ha aggiunto. (ANSAmed).

