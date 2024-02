Rama, intesa con Italia sui migranti non contraddice politica Ue

(ANSAmed) - BRUXELLES, 15 FEB - L'accordo con l'Italia sui migranti "non contraddice la posizione dell'Ue sull'immigrazione. Al contrario, quello che facciamo con l'Italia è quello che si suppone dovrebbe fare uno Stato membro": così il premier albanese, Edi Rama, a Bruxelles. "Il fallimento della cosiddetta redistribuzione non rende avverso quello che sta facendo l'Albania - ha detto -. Accettiamo che un altro membro Ue condivida con noi l'onere della responsabilità di una tematica così gravosa in un momento in cui il tema dell'immigrazione illegale è diventata il combustibile per le prossime elezioni", ha aggiunto Rama. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA