ROMA - L'Aula del Senato approva in via definitiva il ddl di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui migranti che prevede l'apertura di due Cpr in territorio albanese, per accogliere 3.000 migranti. I voti favorevoli sono stati 93, i contrari 61 e nessun astenuto. Applausi dai banchi della maggioranza.

