Libano, un responsabile di Hezbollah tra i 13 morti nel raid di Israele

ROMA - Un responsabile di Hezbollah, ferito in un attacco israeliano alla sua auto una settimana fa, è tra i 13 morti nell'attacco sferrato da Israele ieri sera nel sud del Libano, ha detto all'Afp una fonte della sicurezza.



L'attacco ha preso di mira un edificio nella cittadina di Nabatiyé nel quale sono morti sette membri della stessa famiglia, tutti civili. Secondo questa fonte, sarebbero rimasti uccisi anche tre membri filo-iraniani di Hezbollah, tra cui un ufficiale ferito in un attacco di droni nella stessa città l'8 febbraio.



Secondo gli Hezbollah il comandante ucciso nel raid israeliano in Libano è Ali Muhammad al-Dabs, responsabile "del portafoglio Palestina". Lo ha riferito Haaretz.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA