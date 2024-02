Wsj, Usa indagano su raid Israele a Gaza e fosforo in Libano

NEW YORK - Gli Stati Uniti stanno indagando su diversi raid israeliani a Gaza che hanno ucciso decine di persone e sul possibile uso da parte di Israele di fosforo bianco in Libano. Lo riporta il Wall Street Journal sottolineando che l'indagine rientra nell'inchiesta del Dipartimento di Stato per determinare se Israele ha usato in modo improprio bombe e missili per uccidere civili.



Uno degli attacchi sul quale il Dipartimento di Stato sta indagando è quello del 31 ottobre al campo profughi di Jabalya dove sono morte più di 135 persone. Gli investigatori - riporta il Wall Street Journal - temono che Israele abbia usato bombe da oltre 900 chilogrammi, che potrebbero essere state fornite dagli Stati Uniti. Se gli investigatori dovessero arrivare alla conclusione che Israele ha, nel corso dei casi esaminati, usato armi americane in modo improprio potrebbero raccomandare una riduzione degli aiuti militari a Israele, suggerendo restrizioni all'uso e proponendo nuove linee guida.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA