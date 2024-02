Tajani, su esplorazione Eni a largo di Gaza non c'è sfruttamento

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - "A fine ottobre il governo israeliano ha comunicato l'assegnazione della cosiddetta 'zona G' ad un consorzio che comprende Eni e altri due operatori internazionali. Da quanto riferisce Eni, il contratto è ancora in via di finalizzazione. Il consorzio perciò non ha alcuna titolarità sull'area, né sono in corso operazioni che avrebbero, comunque, natura 'esplorativa'. Non vi è dunque al momento alcuno 'sfruttamento' di risorse". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani replica nel question time alla Camera all'interrogazione di Angelo Bonelli (Avs) sulle attività di esplorazione di Eni nelle aree marittime della Striscia di Gaza."Nella prima metà del 2023 - ricorda Tajani - si è svolta una gara internazionale per l'assegnazione di blocchi esplorativi nell'offshore di Israele, nelle cui acque sono attivi già diversi operatori internazionali. Alla scadenza fissata - luglio 2023 - un consorzio che comprende Eni e altri due operatori ha presentato offerte per due 'zone esplorative' fra le quattro messe in gara".Per Tajani, "il quadro è particolarmente complesso sia sul piano politico che su quello giuridico. Gli interessi economici devono infatti essere conciliati con le legittime aspirazioni dei popoli. E la determinazione di confini e aree marittime segue regole dettate dal diritto internazionale e consuetudinario che occorre poi applicare alle specifiche realtà. Quando sono in gioco diritti confliggenti, la via maestra è sempre quella della mediazione e del dialogo. Le soluzioni vanno trovate tramite il negoziato". (ANSAmed).

