Commissione Pe approva accordo per agenti Frontex in Albania

BRUXELLES - Gli eurodeputati della commissione Giustizia dell'Eurocamera hanno approvato mercoledì mattina l'accordo stipulato tra Ue e Tirana che consentirà il dispiegamento di agenti di Frontex in Albania. Il testo, approvato con 57 voti favorevoli e 10 contrari, pone un parere positivo all'accordo "sullo status tra l'Unione europea e l'Albania sulle azioni svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Albania come previsto nel regolamento UE 2019/1896 sulla guardia di frontiera e costiera europea". Il testo dell'accordo dovrà ora passare l'esame del voto in plenaria.





