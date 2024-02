Passaggio di consegne tra navi militari italiane nel Mar Rosso

(ANSAmed) - ROMA, 09 FEB - Passaggio di consegne oggi nel Mar Rosso tra le navi militari italiane impegnate ad assicurare la vigilanza marittima e la protezione delle unità mercantili in transito: il cacciatorpediniere della Marina Militare 'Caio Duilio' ha sostituito la fregata 'Federico Martinengo'. L'attività, avviata in seguito agli attacchi da parte dei miliziani Houthi contro il traffico in navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb, informa lo Stato Maggiore della Difesa, "è finalizzata a garantire la tutela degli interessi nazionali nella cruciale via di comunicazione marittima di accesso al Mar Mediterraneo".Dal prossimo 11 febbraio la fregata "Martinengo" assumerà il compito di unità di bandiera di "Atalanta", la Missione dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria. (ANSAmed).

