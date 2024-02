TEL AVIV - Usa e Qatar stanno lavorando a un piano comune per espellere i leader di Hamas da Doha. Lo ha riferito il quotidiano saudita Al-Arabiya, citato dai media israeliani. In Qatar ci sono sia il leader politico della fazione islamica Ismail Haniyeh sia esponenti di primo piano come Mussa Abu Marzuk e Khaled Mashal. Il quotidiano non ha tuttavia fornito altri dettagli sul piano e la notizia non è stata supportata da altre fonti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA