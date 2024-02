Le donne rappresentano il 55% dei ricercatori in Tunisia

Le ricercatrici rappresentano il 55% del totale dei ricercatori in Tunisia. Lo ha affermato il ministro tunisino dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica Moncef Boukthir in occasione di una giornata di studi per il Premio della Migliore Ricercatrice per l'anno 2022-2023 sull'adattamento ai cambiamenti climatici.Il 66% dei ricercatori che lavorano nei centri di ricerca del ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica sono donne, una percentuale superiore a quella registrata in alcuni paesi tecnologicamente avanzati, ha precisato il ministro, sottolineando che le studentesse rappresentano circa il 70% dei laureati e che il numero di dottorande è superiore a quello degli uomini, e ancora che il numero di studentesse in alcuni campi, come le scienze sociali e il diritto, supera di gran lunga il numero degli studenti maschi. La presenza delle donne nell'istruzione e nella ricerca scientifica è cresciuta, ha aggiunto Boukthir, indicando che le donne rappresentano il 50% del personale accademico. Le pari opportunità sono il principio più importante su cui si basa il sistema di istruzione superiore e di ricerca scientifica in Tunisia.Tuttavia, il ministro ha sottolineato che il numero delle donne diplomate e disoccupate è superiore a quello degli uomini.È necessario dunque adottare politiche pubbliche basate su una visione globale dell'occupazione e della pre-occupazione in modo da aumentare il numero di donne diplomate, ha affermato Boukthir, indicando che il ministero sostiene le ricercatrici tunisine, in particolare nei settori prioritari.

