Egitto, 'bene Biden, ora il cessate il fuoco'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 09 FEB - La presidenza egiziana si dice d'accordo con le dichiarazioni di ieri del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla risposta esagerata di Israele e rinnova la richiesta del cessate il fuoco. L'Egitto puntualizza anche che il valico di Rafah, tra Egitto e Gaza, è stato sempre aperto dal lato egiziano fin dall'inizio del conflitto, "e senza restrizioni", mentre "i ripetuti bombardamenti israeliani sul lato palestinese del valico, verificatisi quattro volte, stanno impedendo la consegna degli aiuti"."L'Egitto e gli Stati Uniti - si afferma nella nota della presidenza egiziana - stanno lavorando a stretto contatto per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, imporre una tregua umanitaria e consentire il rapido ingresso di aiuti umanitari nell'enclave assediata. I due Paesi condividono inoltre una posizione comune sul rifiuto dello sfollamento forzato e sull'importanza di stabilire pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente". "La Presidenza - aggiunge la nota - sottolinea che l'Egitto ha aperto da parte sua il valico di Rafah senza restrizioni né condizioni dall'inizio della crisi. L'Egitto ha anche mobilitato grandi quantità di aiuti umanitari, sia dall'interno dell'Egitto che da altri Paesi attraverso l'aeroporto El Arish". "L'Egitto - prosegue - ha esercitato una pressione significativa su tutte le parti coinvolte affinché si consentisse l'ingresso di questi aiuti a Gaza. Tuttavia, i ripetuti bombardamenti israeliani sul lato palestinese del valico, verificatisi quattro volte, hanno impedito la consegna degli aiuti". Il sito Ahram online ricorda, in calce alla nota della presidenza, che Biden avrebbe affermato giorni fa che il presidente egiziano Abdel-Fattah El-Sisi "non voleva aprire il valico per far entrare materiale umanitario", affermando di essere stato lui ad insistere per la sua apertura, tesi che la nota della presidenza smentisce recisamente. (ANSAmed).

