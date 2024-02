Tour del Re di Giordania nei Paesi occidentali per Gaza

ROMA - Il re di Giordania, Abdallah II, ha iniziato un tour nei principali Paesi occidentali che lo vedrà in diverse capitali tra cui Washington, Berlino, Parigi e Londra. Secondo il palazzo, utilizzerà il tour per fare pressione per la fine della guerra a Gaza. Il Re, riporta Sky News, ha lasciato la Giordania questa mattina e visiterà prima Parigi e Berlino.

Abdullah II ibn Al Hussein e la regina Rania Al Abdullah saranno alla Casa Bianca lunedì 12 febbraio per un incontro con Joe Biden. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, sottolineando che i due leader parleranno della situazione a Gaza e degli sforzi per una fine della crisi. "A questo fine i due leader parleranno degli sforzi degli Stati Uniti a sostegno della popolazione palestinese tramite una maggiore assistenza umanitaria e la visione per una pace durevole che include la soluzione dei due stati", ha precisato la portavoce.

Secondo l'agenzia di stampa giordana Petra, l'obiettivo del tour del re Abdallah di Giordania è "raggiungere un immediato cessate il fuoco" a Gaza. Altro obiettivo della missione, ha aggiunto la Petra, è quello di incrementare gli aiuti umanitari alla Striscia.





