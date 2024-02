BRUXELLES - Il Coreper - il comitato che riunisce i rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue - ha dato il via libera al Patto sulla migrazione, approvando i dieci atti legislativi di cui è composto. I documenti ora vengono trasmessi al Parlamento europeo, per l'adozione nella plenaria di aprile. Se il Parlamento adotta i testi, la Presidenza iscriverà il punto nell'agenda del Consiglio per l'approvazione formale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA