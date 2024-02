Blinken in Israele incontra le famiglie degli ostaggi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 FEB - Giunto al termine della sua missione in Israele, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato oggi a Tel Aviv familiari di ostaggi di Hamas a Gaza che hanno anche cittadinanza americana. Secondo quanto riferito dalla radio pubblica israeliana Kan, questi gli hanno chiesto che gli Stati Uniti esercitino tutta la loro influenza sul Qatar per raggiungere un accordo con Hamas. E' stata inoltre discussa, secondo l'emittente, la questione degli aiuti umanitari a Gaza, mentre in Israele si attende ancora di sapere se ostaggi che sono malati cronici abbiano mai ricevuto da Hamas le medicine inoltrate per loro su iniziativa del Qatar e della Francia.Al termine dell'incontro un portavoce delle famiglie ha detto a Kan che Blinken ha mantenuto un tono di cauto ottimismo.(ANSAmed).

