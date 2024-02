Alla Luiss percorso formazione per giovani diplomatici africani

Consolidare la collaborazione tra l'Italia e i singoli Paesi africani, per rispondere alle sfide che accomunano due Continenti: dalla sostenibilità all'Intelligenza Artificiale, dalla cybersecurity alla tutela del patrimonio culturale.Questi gli obiettivi al centro del Young Italian-African Diplomatic Fellows Program, un percorso di alta formazione organizzato da Luiss School of Government e United Nations Institute for Training and Research e rivolto a un gruppo selezionato di giovani diplomatici africani under 35, attualmente impiegati presso il ministero degli Affari Esteri del proprio Paese. Due giornate fitte di incontri, oggi e domani presso il Campus dell'Ateneo, per un dialogo di alto livello con professionisti, accademici e diplomatici sui temi dell'attualità geopolitica che coinvolgono le relazioni Italia-Africa, a partire dal Piano Mattei recentemente varato dal Governo. "Negli ultimi due anni, la collaborazione tra Luiss e United Nations Institute for Research and Training, con il supporto del Maeci, ha permesso di organizzare una formazione avanzata per 60 giovani diplomatici provenienti da oltre 20 paesi africani e dall'African Union sui rapporti tra Italia e Africa, oltre che sulle principali sfide collegate alla sostenibilità. Questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione, non rappresenta una semplice attività formativa ma un'ulteriore piattaforma per il dialogo tra Italia e Africa", ha dichiarato il Prorettore per l'Internazionalizzazione della Luiss, Raffaele Marchetti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA