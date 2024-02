Salta incontro Blinken con il capo di stato maggiore di Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 FEB - Non avrà luogo l'incontro privato fra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il capo di stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevy, che compariva nel programma della visita diffuso ieri da parte americana. La ragione, sostiene Israel ha-Yom, è dovuta all'opposizione espressa dall'ufficio del premier Benyamin Netanyahu. Una fonte politica, citata dal giornale, ha rilevato che nei rapporti diplomatici non è normale che un ministro straniero incontri un responsabile militare dell'altro Paese senza la presenza di un dirigente politico. "Israele non è una repubblica delle banane", ha aggiunto la fonte. (ANSAmed).

