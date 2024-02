Blinken, spero in accordo su ostaggi ma c'è ancora molto da fare

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 07 FEB - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto di sperare in un accordo tra Israele e Hamas sugli ostaggi ma che "c'è ancora molto lavoro da fare".Dopo l'incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, Blinken ha riferito inoltre di aver discusso di "misure supplementari" per portare "aiuti necessari" nella Striscia di Gaza.Nel corso del colloquio, che secondo Ynet e' stato definito ''buono e prolungato'', Blinken ha affrontato fra l'altro con Netanyahu diverse questioni di carattere umanitario. In particolare ha fatto presente la preoccupazione americana per una possibile estensione delle attivita' militari israeliane a Rafah, nel sud della Striscia, dove sono concentrati centinaia di migliaia di sfollati.Fonti informate hanno aggiunto che Blinken ha detto di comprendere la ''problematicita' della risposta di Hamas'' ai mediatori. Netanyahu ha mostrato poi al Segretario di Stato immagini di un grande tunnel militare scavato da Hamas sotto alla sede centrale dell'Unrwa (l'agenzia dell'Onu per i profughi) nel rione Rimal di Gaza City. Si trattava - secondo il premier - di ''uno dei tunnel strategici'' di Hamas. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA