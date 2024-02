Gas, delegazione del forum esportatori in missione ad Algeri

(ANSAmed) - ALGERI, 06 FEB - Una delegazione del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), guidata dal segretario generale Mohamed Hamel, ha iniziato una missione in Algeria nell'ambito dei preparativi per il settimo vertice dei capi di Stato e di governo di questa alleanza energetica, che si terrà dal 29 febbraio al 2 marzo nella capitale del Paese nordafricano. Lo riferisce un comunicato del ministero dell'Energia e delle Miniere algerino, di cui l'ANSA ha ricevuto copia.Il dicastero ha precisato che la delegazione è stata ricevuta oggi dal ministro Mohamed Arkab e che le due parti hanno discusso gli ultimi sviluppi relativi ai preparativi in corso per il settimo Vertice del Forum. Entrambe le parti, aggiunge la nota, hanno anche discusso gli obiettivi strategici del Forum e le modalità per rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra gli Stati membri nella ricerca di soluzioni e innovazioni nel campo del gas, in particolare attraverso l'Istituto di ricerca del Forum, con sede in Algeria. (ANSAmed).

