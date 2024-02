Blinken in Qatar dopo aver incontrato Al Sisi in Egitto

(ANSAmed) - ROMA, 06 FEB - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Qatar dove incontrerà l'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.



Blinken si è recato a Doha dal Cairo dove ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi in un incontro durato quasi due ore, secondo i giornalisti statunitensi in viaggio con il segretario, come riporta la Cnn. All'incontro ha partecipato anche il capo dell'intelligence egiziano Abbas Kamel, che ha preso parte ai colloqui di Parigi sugli ostaggi.

"Ho incontrato il presidente egiziano El-Sisi al Cairo per discutere i nostri sforzi per aumentare gli aiuti salva-vita a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi", ha scritto Blinken su X. "Abbiamo anche discusso di obiettivi condivisi di stabilità regionale, compreso la fine delle minacce alla sicurezza del Mar Rosso da parte degli Houthi".





