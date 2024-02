Migranti: dall'Ue 200 mln a Mauritania per fermare caicchi

MADRID - Per frenare i flussi di migranti irregolari verso le Canarie, dove nel solo mese di gennaio sono sbarcate oltre 6.000 persone da caicchi salpati nell'83% dei casi dalla Mauritania, secondo i dati del ministero spagnolo degli Interni, Bruxelles assegnerà una partita di 200 milioni al Paese africano, con l'obiettivo di intensificare i controlli e la gestione delle centinaia di migliaia di rifugiati che vivono nella regione. Lo segnalano fonti comunitarie citate oggi da El Pais.



E' previsto che questa settimana il premier Pedro Sanchez visiterà la Mauritania, accompagnato dalla presidente della Commissione europea Ursula van der Leyer, per affrontare con il governo locale il fenomeno dell'immigrazione irregolare, ma anche per aprire la strada a investimenti in infrastrutture e per analizzare le questioni relative alla sicurezza e alla lotta al terrorismo.



In Mauritania sono già destinati una cinquantina di agenti spagnoli con mezzi terrestri, motovedette, elicotteri e aerei che hanno evitato la partenza dal paese africano di almeno 7.000 migranti irregolari nei primi 10 mesi del 2023, segnala il ministero degli Interni.





