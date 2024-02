Il presidente dell'Algeria invita i libici ad unire il Paese

ALGERI - "Invitiamo il popolo libico a unirsi, a dare priorità agli interessi del Paese e ad aspirare a costruire una Libia sicura e stabile. Chiedo la fine di ogni forma di presenza militare in Libia e il ritiro di tutti i mercenari, qualunque sia il loro nome. L'uso della forza porterebbe solo a una continuazione della crisi ed esporrebbe il popolo libico al pericolo". Così si è espresso il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in un intervento ai lavori del comitato di alto livello dell'Unione africana sulla Libia a Brazzaville (Repubblica del Congo), letto a suo nome dal primo ministro Nadir Larbaoui.



Nel suo intervento, trasmesso dalla televisione di Stato, Tebboune ha sottolineato che "l'Algeria esprime il suo pieno sostegno al progetto di riconciliazione e non risparmierà alcuno sforzo per contribuire efficacemente al successo di questo processo di riconciliazione". "L'Algeria rifiuta qualsiasi interferenza nella decisione libica e chiede che venga preservata la sovranità nazionale di questo Paese fratello", ha aggiunto. Inoltre, il capo dello Stato maghrebino ha esortato i libici a lavorare per realizzare ciò a cui il popolo aspira e a scegliere i propri rappresentanti senza pressioni, interferenze o diktat esterni, affermando che questo sarebbe possibile solo organizzando elezioni come unica garanzia di legittimità in Libia.





