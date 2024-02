(ANSAmed) - RIAD, 05 FEB - Antony Blinken è atterrato a Riad, in Arabia Saudita, per una missione che lo porterà anche in Qatar, Egitto, Israele e Cisgiordania. Lo riferisce un giornalista dell'Afp al seguito del segretario di Stato Usa.Il segretario di Stato americano dovrebbe avere un faccia a faccia con il principe ereditario del regno Mohammed bin Salman, prima di incontrare il suo omologo saudita, il ministro degli Esteri, il principe Faisal bin Farhan al-Saud. Lo riporta la Bbc. (ANSAmed).

