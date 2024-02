Il ministro degli Esteri dell'Algeria in visita a Tunisi

TUNISI - Il capo della diplomazia algerina, Ahmed Attaf, è a Tunisi per una visita che mira "a dare una dimensione esemplare alle relazioni strategiche tra Tunisia e Algeria, con l'obiettivo di servire gli interessi dei due popoli amici, nonché gli obiettivi di sicurezza, stabilità e prosperità nella regione". Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Algeri, secondo cui Attaf incontrerà oggi il presidente tunisino Kais Saïed, per consegnargli una lettera autografa del suo omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, prima di incontrare il ministro degli Esteri di Tunisi, Nabil Ammar.





