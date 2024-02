Media, Hamas ancora al Cairo, valuta bozza su accordo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 01 FEB - Una delegazione di Hamas è da ieri al Cairo per discutere un possibile accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha riferito la tv israeliana Canale 12 secondo cui la risposta della fazione islamica alla bozza di intesa potrebbe essere data nel fine settimana dopo che il leader di Hamas Yahya Sinwar ha dato la sua approvazione. Non è chiaro se al Cairo nella delegazione ci sia il capo di Hamas Ismail Haniyeh che pure avveva annunciato la sua presenza.Al Cairo era presente ieri anche una delegazione israeliana di alto livello che ha lasciato ieri sera la capitale con un aereo privato per Tel Aviv dopo aver discusso degli sviluppi nella Striscia di Gaza e della ricerca di un accordo su una tregua e il rilascio degli ostaggi. Lo riferiscono fonti aeroportuali. La delegazione era accompagnata da alti funzionari di una delle agenzie di sicurezza egiziane ed è arrivata con un convoglio di auto sotto scorta speciale all'aeroporto militare del Cairo orientale. (ANSAmed).

