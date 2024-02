Houthi rivendicano attacco a nave cargo, 'è americana'

(ANSAmed) - ROMA, 01 FEB - ll portavoce dell'esercito Houthi, Yahya Sarie, ha rivendicato l'attacco contro una nave mercantile al largo delle coste dello Yemen sostenendo che si tratta di un cargo statunitense. Lo riportano i media internazionali."Abbiamo effettuato un'operazione militare utilizzando diversi missili navali contro la nave mercantile americana 'KOI' che era in viaggio verso Israele. La nave è stata colpita", ha affermato Sarie."Continuiamo ad aiutare il popolo palestinese impedendo alle navi di raggiungere Israele, finché gli aiuti umanitari non entreranno nella Striscia di Gaza", ha aggiunto.Intanto, un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto ieri sera "tre droni iraniani" e un missile balistico nel Golfo di Aden, ha annunciato il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom). "I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato un missile balistico antinave che è stato abbattuto dalla Uss Carney", ha detto il Centcom in un comunicato. Poco dopo lo stesso cacciatorpediniere "ha abbattuto tre droni iraniani" che erano lì "vicino", ha aggiunto Centcom senza specificare se i velivoli fossero armati o meno.(ANSAmed).

