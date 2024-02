Borrell, 'l'Ue non interromperà i finanziamenti all'Unwra'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 01 FEB - "Al vertice Ue parleremo anche della tremenda situazione umanitaria a Gaza: non possiamo punire collettivamente i palestinesi, il lavoro dell'Unrwa non può interrompersi, non c'è altra alternativa se vogliamo mantenere vivi gli abitanti di Gaza". Lo ha detto l'alto rappresentante Josep Borrell arrivando al vertice. "Le indagini naturalmente devono proseguire ma non devono essere interrotti i finanziamenti all'Unrwa, l'Ue e la Commissione hanno deciso di non interromperli", ha precisato. (ANSAmed).

