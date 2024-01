Roma ai leader africani: 'Per noi siete priorità'

(ANSAmed) - ROMA, 31 GEN - Uno sviluppo congiunto del Piano Mattei. Giorgia Meloni lo ha ribadito nella due giorni di summit con i Paesi del continente africano che si è chiuso a Roma meno di 24 ore fa e nei bilaterali avuti con diversi protagonisti del summit. Una quindicina di incontri tra cui quello con il leader tunisino, il presidente della Repubblica Kais Saied. Il bilaterale più importante perché la Tunisia rappresenta un Paese strategico nel contenimento dei flussi. Su Tunisi la premier ha investito con due viaggi assieme ad Ursula von der Leyen e il tentativo resta sempre quello di favorire un accordo con l'Fmi, che permetta di sbloccare risorse in cambio di riforme.L'incontro, spiegano da palazzo Chigi, ha anche fornito l'occasione per approfondire il tema dei progetti che il Piano Mattei intende realizzare in Tunisia, il potenziamento delle stazioni di depurazione delle acque non convenzionali e la creazione di un centro di formazione dedicato al settore agroalimentare. Il contrasto all'immigrazione irregolare con la collaborazione tra Roma e Rabat è stata uno dei temi discussi da Meloni con il capo del regno del Marocco,Aziz Akhannouch.Attenzione anche al dossier libico nel colloquio tra la presidente del Consiglio il ed il primo Ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba ed con con del rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU, Abdoulaye Bathily."Il percorso delineato dal Piano Mattei è la nostra stella polare", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a proposito del vertice. L'Africa, ha sottolineato il vicepremier, "è una priorità della politica estera italiana, impegnata ad avviare un partenariato concreto tra pari attraverso la nostra diplomazia economica, che vuole e deve portare a una crescita mutuamente vantaggiosa".I colloqui sono stati anche l'occasione per uno scambio di idee sul rilancio delle relazioni con il Continente africano, anche alla luce della Presidenza italiana del G7. D'altronde proprio Meloni aveva ricordato nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Italia-Africa, come il tema dello sviluppo del continente africano sarà uno dei dossier che i leader del G7 affronteranno nel vertice di giugno. (ANSAmed).

