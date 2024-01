Madrid a Rabat, fermare partenze senegalesi senza visto Schengen

(ANSAmed) - MADRID, 31 GEN - Madrid ha chiesto a Rabat di impedire l'imbarco sui voli con scalo in Spagna ai viaggiatori con passaporto del Senegal sprovvisti di visto Schengen fino a quando entrerà in vigore il visto di transito istituito dal ministero degli Esteri spagnolo a partire dal prossimo 19 febbraio. Quest'ultimo, attraverso l'ambasciata spagnola a Rabat, ha inviato una nota verbale alle autorità marocchine perché adottino "le misure necessarie per impedire temporaneamente l'imbarco ai titolari di passaporto senegalese che non figurino nei visti Schengen rilasciati almeno due anni prima del viaggio", segnala una nota dell'ambasciata spagnola, anticipata da radio Cadena Ser.L'obiettivo del nuovo visto è controllare l'imbarco di cittadini senegalesi diretti ad altri Paesi dell'America Latina, che approfittano degli scali in Spagna per presentare richiesta di asilo. Le centinaia di richieste nelle ultime settimane, avanzate da migranti originari di paesi magrebini e africani provenienti dal Marocco, hanno portato a una situazione di caos per sovraffollamento nelle sale del Terminal 4 dell'aeroporto madrileno di Barajas adibite alla sosta dei richiedenti asilo, intanto che vengano prese in esame e inoltrate le richieste.A causa delle "condizioni insalubri" dei migranti, anche il Difensore del Popolo ha sollecitato a più riprese l'ente aeroportuale di gestione dello scalo Aena e i ministeri di Interni e Migrazioni ad "adottare misure per garantire i diritti delle persone che si trovano nelle sale di asilo dell'aeroporto Adolfo-Suarez-Barajas", segnala una nota.Intervenendo in commissione parlamentare presso il Congresso dei deputati, la ministra per l'Inclusione e le Migrazioni iberica, Elma Saiz, ha affermato che il governo spagnolo sta mettendo in campo "tutte le risorse" disponibili per "risolvere in modo coordinato ed inter-ministeriale" i problemi di sovraffollamento sorti nelle ultime settimane nelle aree per richiedenti asilo all'aeroporto di Madrid Barajas. Lo riferisce l'agenzia Efe. Sainz ha anche rivolto un appello alle amministrazioni regionali affinché mostrino "collaborazione e solidarietà" nell'accoglienza di minori migranti attualmente ospitati alle Canarie, dove gli sbarchi sono continui. In questo momento, secondo gli ultimi dati disponibili, l'arcipelago sta ospitando circa 5.000 under 18 stranieri senza tutela.(ANSAmed).

