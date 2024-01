Italia-Algeria: incontro tecnico su questioni della Difesa

Il segretario generale del ministero della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il generale di corpo d'armata Luciano Portolano, ha incontrato il suo omologo dell'Algeria, il generale maggiore Mohamed Saleh Ben Bicha, durante il quale hanno avuto uno scambio di opinioni su questioni di interesse comune. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa algerino pubblicato su Facebook.Il dicastero ha precisato che l'incontro si è svolto nell'ambito della "quattordicesima sessione del comitato misto italo-algerino per la cooperazione nei settori della produzione militare e della difesa", che si è tenuta il 29 e 30 gennaio 2024 presso il Circolo nazionale dell'Esercito di Beni Messous ad Algeri.Dopo l'incontro, "le due parti hanno supervisionato i lavori della 14/ma sessione del comitato misto italo-algerino per la cooperazione nei settori della tecnologia militare e dell'industria della difesa, durante la quale sono state valutate le attività realizzate nel 2023, nonché il programma delle attività che saranno attuate per l'anno 2024", si legge ancora nel comunicato."Questa sessione è stata un'opportunità per rafforzare le varie aree di cooperazione tra gli eserciti dei due Paesi", aggiunge la nota. Al termine dei lavori della commissione, le due parti hanno firmato il verbale della riunione, conclude il comunicato.

