Biden decide: 'Risponderemo a uccisione 3 soldati in Siria'

(ANSAmed) - WASHINGTON, 31 GEN - Joe Biden ha rivelato di aver deciso come rispondere all'attacco contro la base Usa in Giordania che ha causato la morte di tre soldati americani, i primi dall'inizio del conflitto a Gaza, e una quarantina di feriti. E poco dopo le milizie irachene Kataib Hezbollah, legate all'Iran, hanno annunciato che porranno fine alle operazioni militari contro le truppe americane nella regione. Una decisione presa per evitare "imbarazzo" al governo di Baghdad, hanno spiegato. Ma sembra più un tentativo di evitare l'annunciata rappresaglia americana dopo che un loro presunto drone ha colpito la postazione Usa. Scettico anche il Pentagono: "i fatti contano più delle parole", ha commentato il portavoce Pat Ryder, ricordando che dopo l'attacco del 28 gennaio le truppe americane ne hanno subiti altre tre. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA