Segretario Onu Guterres convoca principali Paesi donatori Unrwa

ROMA - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha convocato per oggi un incontro con i principali Paesi donatori dell'Unrwa, dopo la sospensione temporanea di 15 Paesi, fra cui l'Italia, dei finanziamenti all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi in seguito all'accusa ad almeno 12 dei suoi dipendenti di essere a vario titolo coinvolti nell'attaco di Hamas del 7 ottobre. "Il segretario generale è personalmente inorridito dalle accuse contro addetti dell'Unrwa. Ma il suo messaggio ai donatori, specialmente a quelli che hanno sospeso i loro contributi, è che continuino almeno a garantire la continuità delle operazioni dell'Unrwa, visto che ci sono decine di migliaia di zelanti dipendenti in ogni parte della regione", ha dichiarato, citato dal Guardian, il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric. E per questo il segretario generale "ospiterà un incontro qui a New York con i maggiori donatori oggi pomeriggio, ora locale", ha aggiunto. Guterres ha già incontrato ieri la rappresentante all'Onu degli Stati Uniti, Linda Thomas-Greenfield, ed ha interloquito su questo argomento con alcuni leader mediorientali, fra cui re Abdullah di Giordania e il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi.



Anche la Commissione europea ieri ha annunciato che una "revisione" del dossier dei finanziamenti all'Unrwa sarà fatta "alla luce delle indagini Onu". L'agenzia Onu ha già licenziato diverse persone e ha promesso un'indagine approfondita sulle accuse, mentre Israele ha promesso di interrompere il suo lavoro a Gaza dopo la guerra. Nel frattempo, il capo dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, ha affermato che riterrà "responsabile, anche attraverso procedimenti penali", qualsiasi dipendente coinvolto in "atti di terrorismo".



Finora i Paesi che hanno sospeso i loro finanziamenti all'Agenzia sono, oltre all'Italia, gli Stati Uniti, l'Australia, il Regno Unito, il Canada, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Austria, la Romania, il Giappone, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Norvegia e la Svizzera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA