Algeria, il premier riceve il ministro dell'Interno tunisino

TUNISI - Il primo ministro algerino Nadir Larbaoui ha ricevuto al Palazzo del Governo di Algeri, il ministro dell'Interno tunisino Kamel Feki, in visita di lavoro in Algeria nell'ambito della prima sessione del comitato bilaterale per lo sviluppo delle regioni comuni di confine. Lo afferma la presidenza del Governo algerino in un comunicato diffuso oggi.



Durante l'incontro, spiega la nota, "le due parti hanno espresso la loro soddisfazione per la profondità e la forza dei legami di fratellanza e solidarietà che uniscono i due paesi e popoli fratelli", aggiungendo che i due dirigenti hanno rilevato il "comune consenso politico sulla gestione di questioni regionali ed internazionali".



"Sono stati esaminati i risultati della prima sessione di questo meccanismo bilaterale ed è stata confermata la volontà comune di attuare i risultati e migliorare il livello di cooperazione bilaterale, in particolare nelle zone di confine comuni, al fine di stabilire un partenariato efficace e duraturo tra i due Paesi, nonché di rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza", si legge ancora nel testo.



In precedenza Feki ha partecipato alla prima sessione del comitato bilaterale per lo sviluppo delle regioni comuni di confine. In apertura dei lavori, il ministro tunisino ha sottolineato che "la stabilità e la sicurezza della Tunisia sono strettamente legate a quelle dell'Algeria", riporta una nota del ministero. Feki ha affermato che i due paesi stanno lavorando insieme per aumentare la sicurezza attraverso le zone di confine contro le minacce terroristiche, il contrabbando e la criminalità organizzata. In un video diffuso sui canali social ufficiali, il ministro tunisino ha parlato in particolare dello stretto coordinamento tra i servizi di sicurezza tunisini e algerini in prossimità delle frontiere, aggiungendo che l'attuale situazione regionale richiede una maggiore vigilanza sia a livello centrale che regionale per superare eventuali sfide potenziali. Feki ha accolto con favore il ruolo importante delle comunità che vivono vicino alle zone di confine che continuano a fornire sostegno alle istituzioni militari e di sicurezza nella lotta al terrorismo.



"La lotta al terrorismo può essere attuata solo migliorando la vita delle popolazioni locali che vivono vicino alle zone di frontiera e riducendo il tasso di disoccupazione", ha sottolineato ancora il ministro aggiungendo che "è necessario sviluppare una strategia comune per lo sviluppo di queste regioni, tenendo conto delle specificità di ciascun governatorato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA