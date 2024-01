TIRANA - La Corte Costituzionale dell'Albania ha convalidato l'accordo con l'Italia sui centri per migranti in territorio albanese.



L'accordo tra Tirana e Roma "non lede l'integrità territoriale dell'Albania", secondo il comunicato stampa della Corte, che ha ignorato le critiche delle Ong e dell'opposizione albanese contro l'apertura sul territorio albanese di due grandi centri di accoglienza per i migranti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA