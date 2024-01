Algeria e Tunisia discutono lo sviluppo di aree di confine

La prima sessione del comitato bilaterale per la promozione e lo sviluppo delle regioni di confine algerino-tunisine è iniziata oggi ad Algeri e affronterà questioni di sicurezza, immigrazione, commercio e rischi maggiori.La radio di Stato algerina ha riferito che all'inaugurazione hanno partecipato il ministro dell'Interno, Ibrahim Merad, e il suo omologo tunisino, Kamel Feki, oltre a funzionari delle province interessate di entrambi i Paesi e al direttore generale dell'Agenzia algerina per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Abed Hallouz.Nel suo discorso, il ministro Merad ha sottolineato "la necessità di fortificare le zone di confine condivise da Algeria e Tunisia contro le nuove sfide alla sicurezza, in particolare l'immigrazione clandestina". Merad ha sottolineato la necessità che i lavori di questa sessione si traducano in "raccomandazioni pratiche e qualitative che possano essere attuate sul campo".In un precedente comunicato, il ministero dell'Interno algerino ha affermato che le zone di confine condivise con la Tunisia sono considerate un "obiettivo strategico" che permetterebbe di rafforzare lo sviluppo economico e di avviare progetti vitali in queste regioni.Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale algerina, l'incontro affronterà un'ampia gamma di questioni, tra cui la promozione e lo sviluppo del commercio tra le province di confine dei due Paesi, il miglioramento della loro attrattività e il rafforzamento del ruolo dei valichi di frontiera nello sviluppo, nonché l'elaborazione di una strategia congiunta per affrontare i rischi maggiori.I lavori di questa sessione di due giorni si concluderanno con la firma di una tabella di marcia che prevede meccanismi pratici per la promozione e lo sviluppo delle aree di confine.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA