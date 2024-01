Borrell: 'L'aiuto umanitario a Gaza non sia oggetto di negoziato politico'

BRUXELLES - "Durante il Consiglio Affari Esteri dell'Ue, io e tutti i ministri abbiamo ribadito ancora una volta la nostra comune condanna, nei termini più forti possibili, delle atrocità commesse da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre. Tuttavia, l'attuale situazione a Gaza non può essere un prezzo accettabile da pagare per la lotta contro Hamas. L'assistenza umanitaria non può essere oggetto di negoziati politici. Abbiamo esortato il ministro israeliano a fare molto di più per garantire la protezione dei civili e del personale e delle infrastrutture umanitarie, comprese quelle dell'Unrwa, ad aprire nuovi punti di accesso e ad accelerare il controllo dei camion". Lo scrive l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione, Josep Borrell, in un post sul suo blog.

