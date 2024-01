Algeri: 'La fine dell'accordo di pace in Mali è grave per l'intera regione'

ALGERI - L'Algeria ha definito "grave per il Paese e per l'intera regione" la decisione della giunta al potere in Mali di denunciare con effetto immediato l'accordo di pace di Algeri del 2015 sulla riconciliazione nazionale. Lo ha riferito in una nota il ministero degli affari Esteri. Nella nota si legge che "l'Algeria ha appreso, con grande rammarico e profonda preoccupazione, la denuncia da parte delle autorità maliane dell'accordo per la pace e la riconciliazione, frutto del processo di Algeri".



"L'Algeria prende atto di questa decisione, particolarmente grave per il Mali stesso, per l'intera regione, che aspira alla pace e alla sicurezza, e per l'intera comunità internazionale, che ha messo tutto il suo peso e molte risorse per aiutare il Mali a tornare alla stabilità attraverso la riconciliazione nazionale", aggiunge la nota.



Le autorità di Algeri hanno sottolineato che "anche il popolo maliano deve sapere e deve convincersi che il lungo elenco di ragioni avanzate per denunciare l'accordo non corrisponde assolutamente né da vicino né da lontano alla verità o alla realtà". Ieri sera, la giunta al potere in Mali ha annunciato la "fine, con effetto immediato", dell'importante accordo di Algeri firmato nel 2015 con i gruppi indipendentisti del nord del Paese, a lungo considerato essenziale per stabilizzare il Paese.

